Antalya'da Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi Yaygınlaşıyor

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin zirai ilaç ambalaj atık sorununu çözüme kavuşturmak için başlattığı "Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi", Antalya'nın doğu ilçelerinde de yaygınlaştırılacak. Belediye, 13 noktada bulunan zirai ilaç ambalaj atığı toplama otomatının sayısını artırarak, projeyi Antalya'nın tüm ilçelerinde uygulamayı planlıyor.

Antalya, örtü altı sebze üretiminin ardından zirai ilaç ambalaj atığı sorunu ile karşı karşıya kaldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi zirai ilaç ambalaj atığı sorununun önüne geçmek için başlattığı "Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi"nin yeni döneminde, projeyi kentin tüm ilçelerinde uygulamayı hedefliyor.

Çiftçiler ekipman desteği kazanıyor

Belediye, yeni dönemde ilk olarak Aksu, Serik, Manavgat ve Alanya gibi tarımsal üretimin yoğun olduğu ilçelerde zirai atık toplama otomatı yerleştirecek. Çiftçiler, dağıtılan kartlarla topladıkları zirai atıkları otomatlara atarak, puan kazanacak. Toplanılan puanla da tarımsal ekipman desteği alınabilecek.

3 ilçede 13 otomat

Akıllı otomatlar ile çiftçiler, cep telefonuna indirdikleri mobil uygulama üzerinden puanlarını ve alabilecekleri hediyeleri görebilecek.

İlk etapta 3 ilçede bulanan 13 zirai ilaç ambalaj atıklarında toplamda 2 bin 628 kg atık toplandı.