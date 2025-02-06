Antalya\'da Çıkan Yangına Ciddi Müdahale

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RÜZGARIN HIZI 80 KİLOMETREYE ULAŞTI

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Beydağları Sahil Milli Parkı içerisinde saat 13.00 sıralarında çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçiyle müdahale ediliyor. Büyükşehir Belediyesi'nden 6 ve Konyaaltı Belediyesi'nden 1 arazözün destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA'ları (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) da katıldı. Antalya- Kemer kara yolu üzerine konuşlanan TOMA'lar alevlere su sıktı. Bölgenin kayalık olması karadan müdahaleyi güçleştirirken, kepçelerin ulaşım yolunu açmasının ardından müdahale hızlandı. Rüzgarın saatteki hızının yangın mahallinde, 80 kilometreye ulaştığı kaydedildi.