Antalya'da çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan ve 4 sera zarar gördü - Son Dakika
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Antalya'da çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan ve 4 sera zarar gördü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında, Karalar Mahallesi Gözüllü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak bazı seralara da sıçradı. Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 2 hektar ormanlık alan ile 4 sera zarar gördü.

29.07.2024 16:13
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??????? Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan ile 4 sera zarar gördü.

Karalar Mahallesi Gözüllü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 4 tanker, yangın söndürme işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, bazı seralara da sıçradı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan ile 4 sera zarar gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan ve 4 sera zarar gördü - Son Dakika

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