Antalya'da çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan ve 4 sera zarar gördü

??????? Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan ile 4 sera zarar gördü.
Karalar Mahallesi Gözüllü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 4 tanker, yangın söndürme işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, bazı seralara da sıçradı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan ile 4 sera zarar gördü.
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