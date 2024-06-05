Antalya'da Çocuklar Çevre Temizliği İçin Etkinlik Düzenledi

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası'na dikkat çekmek için çocuklarla Konyaaltı sahilinde atık toplama etkinliği düzenledi. Çocuklar atıkların ne kadar ciddi bir problem olduğuna dikkat çekerek, anlamlı bir mesaj verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, Konyaaltı Belediyesi ve Altınyaka Koleji iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, Kolejin 3. sınıf öğrencileri Konyaaltı Sahili'nde atık toplayarak anlamlı bir mesaj verdi. Çevre bilinci oluşturmak için gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, plastik, sigara izmariti, su şişeleri gibi çeşitli atıkları topladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanı Çiğdem Hacıoğlu, çevre bilincini artırmak için gerçekleştirdikleri etkinlikle, çocukların atıkların nelere neden olabileceğini daha iyi kavradıklarını söyledi. Hacıoğlu, "Çevre temizliği ile ilgili her zaman hassas davranıyoruz. Çevre konusunda birçok ödülümüz bulunuyor. Etkinliği öğrencilerimizle gerçekleştirmemizin nedeni, 'ağaç yaşken eğilir' mantığını benimsememiz. Çocuklar küçük yaşta bu bilinci alırlarsa, ilerleyen zamanlarda bilinçsiz atılan çöpün ne kadar tehlikeli olduğunun farkında olacak. Sahili özellikle tercih etmemizin sebebi ise deniz kirliliğinin günümüzde çok önemli bir konu haline gelmesi. Sahile atılan herhangi bir plastik unsur, rüzgarın ve dalgaların etkisiyle denize karışmakta ve denizdeki canlıları tehdit etmekte. Bu nedenle çevremizi daha iyi korumalıyız" dedi.

Temizliğe katılan 3. sınıf öğrencisi Ela Hatice Şahin de temizlik sırasında bazı vatandaşların kendilerini örnek alarak temizliğe katıldıklarını belirterek, "Arkadaşlarımla beraber burada çöp topladık ve insanların dünyayı ne kadar kirlettiğini gördük. Bizi örnek alıp temizleyen insanlar da vardı, onlara çok teşekkür ediyorum. Çevremizi lütfen temiz tutalım" diye konuştu.