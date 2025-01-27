Antalya\'da Denetim: Günübirlik Konaklama ve Araç Kiralama

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Antalya'da günübirlik konaklama yerleri ve araç kiralama firmalarında denetim yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mevcut asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi.

51 ekip ve 111 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 558 günübirlik konaklama yeri ve 204 araç kiralama firması kontrol edildi.

Denetimlerde, anlık veri göndermediği tespit edilen 3 işletmeye konaklayan kaydı yapmamaktan, 1 kişiye kayıt dışı konaklama yaptırmaktan, 1 araç kiralama firmasına anlık veri göndermemekten cezai işlem uygulandı.