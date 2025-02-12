Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 14 Tutuklama

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Antalya'da kendilerini bakanlıkta görevli memur olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda görevli memur olarak tanıtarak 15 kişiyi dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Çalışmalarda, Antalya merkez ve ilçelerinde hazineye ve kurumlara ait taşınmazları sahte belge düzenleyip sattıkları anlaşılan 24 şüphelinin, 90 milyon lira ile çok sayıda gayrimenkul ve araç alarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Bu tespitin ardından Antalya merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla 20 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerden 2'sinin yurt dışında, 2'sinin ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerden 5'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, cezaevinde bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 17 zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.