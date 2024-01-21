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Antalya'da dolu yağışı etkili oldu: Sokaklar ve yollar beyaza büründü - Son Dakika
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Antalya'da dolu yağışı etkili oldu: Sokaklar ve yollar beyaza büründü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, sokakları beyaza bürüdü. Dolu yağışı Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesinde etkili oldu. Havanın kararması ile etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollar ve sokaklar bir anda beyaza burundu. Şiddetli yağmurun da etkisi ile sokaklardan dolu seli yaşandı. Kısa süreli etkili olan yağış ve sonrasında yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya\'da dolu yağışı etkili oldu: Sokaklar ve yollar beyaza büründü
21.01.2024 - 21:22,
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Antalya'da dolu yağışı etkili oldu: Sokaklar ve yollar beyaza büründü

Kısa sureli etkili olan yağış sonrası dolu seli yaşandı

ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, sokakları beyaza bürüdü.

Dolu yağışı Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesinde etkili oldu. Havanın kararması ile etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollar ve sokaklar bir anda beyaza burundu. Şiddetli yağmurun da etkisi ile sokaklardan dolu seli yaşandı. Kısa sureli etkili olan yağış ve sonrasında yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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