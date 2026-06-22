Antalya Zabıtası'ndan "Dumansız Plaj" Denetimi - Son Dakika
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Antalya Zabıtası'ndan "Dumansız Plaj" Denetimi

22.06.2026 15:57  Güncelleme: 16:43
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, plajlarda sigara içilmesini yasaklayan 'Dumansız Plaj' uygulamasını başlattı. Zabıta ekipleri denetim yaparken, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanıyor.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait plajlarda başlatılan "Dumansız Plaj" uygulamasıyla vatandaşların sahil alanlarından daha temiz, sağlıklı ve konforlu şekilde yararlanması hedefleniyor. Hafta sonunda vatandaşları yeni uygulamaya ilişkin bilgilendiren Antalya Zabıtası, tüm uyarılara rağmen kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi" hedefleri kapsamında sorumluluk alanında bulunan plajlarda hayata geçirilen "Dumansız plaj" uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla bilgilendirme ve denetim çalışmalarına devam ediyor. Turizm ve Sahiller Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, özellikle sigara izmaritlerinin neden olduğu çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve vatandaşların temiz hava hakkının korunması amaçlanıyor.

Ekipler sahil ziyaretçilerine kuralları hatırlatırken, uygulamanın kalıcı hale gelmesi için farkındalık çalışmalarına da devam ediyor. Antalya Zabıtası, hafta sonunda plajda vatandaşları yeni uygulamaya ilişkin bilgilendirdi.

"DUMANSIZ PLAJ" UYGULAMASIYLA DAHA TEMİZ SAHİLLER

Turizm ve Sahiller Zabıta Şube Müdürlüğü'nde Zabıta Memuru olarak görev yapan Mustafa Çağrı Nefes, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların daha temiz, daha sağlıklı ve keyifli bir plaj deneyimi yaşaması için önemli bir uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi. Nefes, "Beach Park Varyant'ta ve Boğaçayı'nda bulunan EKDAĞ Plajları ile Liman Mahallesi'nde bulunan ANET plajımızda dumansız plaj alanları oluşturduk. Bu alanlarda sigara içmek tamamen yasaktır. Uygulamamız kapsamında dumansız plaj bölgelerinde sigara içme yasağına uymayan vatandaşlarımıza, Antalya Valiliği Genelgesi ve Kabahatler Kanunu gereği idari para cezası uygulanacaktır" dedi.

DUMANSIZ PLAJLAR İÇİN SIKI DENETİM

Zabıta ekipleri olarak denetimlerin süreceğini belirten Nefes, "Dumansız plaj uygulamasının uygulandığı bu bölgelerde sürekli denetim yaparak yasağın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacağız. Amacımız, hem çevre kirliliğini önlemek, hem de özellikle çocuklarımız, yaşlılarımız ve ailelerimizin sigara dumanından etkilenmeden plajlarımızdan yararlanmasını sağlamaktır. Temiz bir Antalya ve temiz bir çevre için tüm vatandaşlarımızın bu uygulamaya uymasını önemle rica ediyoruz. Vatandaşlarımızın da anlayışıyla ve desteğiyle bu güzel uygulamayı hep birlikte başarılı bir şekilde sürdüreceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Zabıtası'ndan 'Dumansız Plaj' Denetimi - Son Dakika

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