Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesince 26'ncısı düzenlenecek Feslikan Şenlikleri kapsamındaki yağlı güreşlerde 800 pehlivan er meydanına çıkacak.
Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, güreşler 4 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.
Organizasyona, 55'i başpehlivan 800 güreşçi katılacak.
Şenlikler kapsamında 3 Ağustos'ta Türk Halk Müziği sanatçısı Nazlı Öksüz ile şarkıcı Koray Avcı da sahne alacak.
Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, şenliklere tüm vatandaşları beklediğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Feslikan Şenlikleri'nde 800 pehlivan güreşecek - Son Dakika
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