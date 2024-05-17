Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yapıldı.
Ekiplerce, 14 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı operasyonda kentte ikamet eden 6'sı kamu görevlisi 22 şüpheli yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da FETÖ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?