Antalya'da Ford Servisine Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Antalya'da Ford Servisine Silahlı Saldırı

07.06.2026 21:15
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Antalya'nın Kepez ilçesinde Ford Otokoç servisine silahla ateş açıldı, 3 şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde Ford Otokoç yetkili servisine yüzü kapalı bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi'nde bulunan Ford Otokoç yetkili servisine silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, saldırıyı yüzü kapalı bir şüphelinin gerçekleştirdiğini ve binanın ön cephesindeki cama 2 kurşun isabet ettiğini belirledi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde bulunan Ford Otokoç yetkili servisine silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalanmış olup, soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmada 1 şüphelinin daha yakalanmasıyla, gözaltına alınan zanlı sayısı 3'e yükseldi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Güncel, Otokoç, Kepez, Ford, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Ford Servisine Silahlı Saldırı - Son Dakika

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