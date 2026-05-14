Antalya'da Gençlere Yapay Zeka Eğitimi - Son Dakika
14.05.2026 23:36
Antalya'da gençlere yönelik yapay zeka, spor ve Ezgiden Adıma projelerinin tanıtımı yapıldı.

Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantının açılışında, Döşemealtı Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen Döşemealtı Eğitimde Robotik ve Yapay Zeka Akademisinin (DERYA) önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

DERYA'nın yapay zeka araçlarının aktif olarak kullanılarak, gençlerin üretime dönük çalışmalar yürütmesi için oluşturulduğunu belirten Aksu, bu akademinin sonuçlarının da harika olacağını dile getirdi.

Yapay zeka ve sosyal medyanın istense de istenmese de hayatın içerisinde yer aldığını vurgulayan Aksu, "Ne kadar kullanmalıyız, kullanımı ölçüsünde bunu faydalı bir araca dönüştürmeli miyiz, çocuklarımızı yapay zekadan üretime yönlendirecek rehberliği yapabilir miyiz? DERYA projesinin bu konuda önemli bir adım olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Aksu, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, gençlik ve spor il müdürlüğü ile belediyelerin, yapay zeka ve spor konularında iç içe önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

DERYA, gençlere yönelik yapay zeka, spor ve Ezgiden Adıma projelerinin tanıtıldığı toplantıya, Döşemealtı Kaymakamı Ünal Çakıcı, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal ve eğitimciler katıldı.

Kaynak: AA

