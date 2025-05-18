Antalya'da Gençlik Haftası'nda Kapasite Geliştirme Kampı Düzenlendi - Son Dakika
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Antalya'da Gençlik Haftası'nda Kapasite Geliştirme Kampı Düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 'Kapasite Geliştirme Kampı'nda, 26 farklı sivil toplum kuruluşundan gençler bir araya geldi. Kamp süresince gençler, atölye çalışmaları ve toplantılarla gençlik politikaları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

18.05.2025 11:41
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen "Kapasite Geliştirme Kampı"nda 26 farklı sivil toplum kuruluşundan genç bir araya geldi.

Birçok farklı sivil toplum kuruluşundan gençler, Gençlik Haftası'nın başlamasıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde bir araya geldi. Gençler, üç gün sürecek kamp boyunca birçok etkinliğe katılarak rahatlama imkanı bulurken, gerçekleştirilen toplantılarda gençliğin durumunu konuştu.

Farklı oturumlar halinde yürütülen toplantılara, ülke çapındaki 26 farklı sivil toplum kuruluşundan temsilci katılım sağladı. Toplantılarda, gençlerin istekleri, yerel yönetime katılımları, yerel yönetimlerin gençlik çalışmaları için neler yapmaları gerektiği gibi birçok farklı konuya değinildi. Kamp boyunca gençler birçok farklı atölye, söyleşi, oyun, toplantı ve çeşitli etkinliklerle zamanlarını değerlendirdi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici Gürkan, gençlik çalışmalarını güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, "Gençlik Forumu Go-For'la birlikte kapasite geliştirme çalışmalarımızı ve yerel gençlik politikalarımızı yürütürken aynı zamanda bir kapasite geliştirme kampı da düzenledik. Kamp kapsamında bugün de gençlik STK'larının katılım sağladığı bir gençlik buluşması düzenledik. Bizler bu Gençlik Haftası'nı değerlendirmek, Gençlik Spor Bayramı ruhunu birlikte yaşamak adına bu etkinliği düzenledik. Çalışmalarımız güçlü bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

"Antalya, gençlere yapılan destek anlamında en iyi şehir"

Habitat Derneği temsilcisi Muhammed Mustafa Savar, "Burada diğer STK'lerle birlikte bir araya geldik. Öncelikle bu etkinliği düzenlediği için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Güzel bir gün oldu. Farklı arkadaşlarla tanışıp, eğlendik. Buradaki ortamı da çok beğendim, harika bir yer burası. Kendimi burada bulduğum için şanslı hissediyorum. Diğer toplulukların ve gençlerin farklı ihtiyaçlarını da öğrenmiş oldum. Antalya, gençlere yapılan destek anlamında en iyi şehir" dedi.

Mimarlık Fakültesi Temsilcisi Yaren Sadık ise "Projelerde aktif şekilde yer almaya çalışıyorum. Bizim çeşitli uluslararası etkinliklerimiz oluyor. Danışma ya da mekan ayarlama gibi konularda Antalya Büyükşehir Belediyesi bize destek oluyor. Her zaman bizimle ilgililer ve kısa sürede dönüş sağlıyorlar. Her zaman bizimle iletişim halindeler ve her projemizi destekliyorlar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Gençlik Haftası'nda Kapasite Geliştirme Kampı Düzenlendi - Son Dakika

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