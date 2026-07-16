Antalya\'da Güvenlik Görevlisi Bıçakla Öldürüldü: İki Sanığa Cezalar Verildi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otelde çalışan güvenlik görevlisi Tahsin Göker'in (26) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanıklardan biri 18 yıl, diğeri 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Eyüp Taşan (20), tutuksuz sanık Halil Sevinç (18), maktul yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Taşan, çok pişman olduğunu belirterek, öldürme gibi bir niyetinin olmadığını öne sürdü.

Olayın aniden geliştiğini iddia eden sanık, maktulün ailesinden özür diledi.

Halil Sevinç ise hiç kimseyi öldürecek bir girişimde bulunmadığını ileri sürerek, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Eyüp Taşan'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, "haksız tahrik" gerekçesiyle cezayı 18 yıla indirdi. Diğer sanık Halil Sevinç ise "cinayete yardım" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"Karar aileyi tatmin etmedi"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan müşteki avukatı Arif Çelik, verilen kararın aileyi tatmin etmediğini söyledi.

Savcılık mütalaasında haksız tahrik indiriminin uygulanmaması istendiğini, karar verilirken bu indirimin uygulandığını ifade eden Çelik, "Sanıklardan biri 18, diğeri 9 yıl hapis cezası aldı. 9 yıl hapis cezası alan sanık tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı. Bu aileyi ikinci kez yıktı. Bununla ilgili itirazlarımızı yapacağız. Burada haksız tahrik indirimini yapacak bir durum yoktu. Sanıkların daha az ceza alması diğer bu işe yeltenecek olan insanlara cesaret veriyor." diye konuştu.

Anne Nimet Göker ise verilen karardan hiç memnun olmadığını, çok üzgün olduğunu ifade etti.

Oğlunun toprak altında olduğunu, sanıklardan birinin ise 9 yıl ceza almasına rağmen şu anda dışarıda olduğunu belirten Göker, "Bu nasıl bir adalet anlamadım. Ama yaşadığım sürece sonuna kadar, nereye başvuracaksam başvuracağız. Benim oğlum toprağın altında yatıyorsa, onlar da cezalarını fazlasıyla çekecek." dedi.

Baba Adnan Göker de verilen karar nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdi.

Olay

Kaleiçi mevkisindeki bir otelin önünde 9 Kasım 2024'te güvenlik görevlisi olarak çalışan Tahsin Göker ve mesai arkadaşı Talat Kağan Başak'ın, otelin önünde oturan Eyüp Taşan ile Halil Sevinç'i bulundukları yerden uzaklaşmaları için uyarması üzerine taraflar arasında kavga çıkmıştı.

Kavgada, Taşan tarafından bıçakla yaralanan Göker kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Bölgede görevli bekçiler tarafından yakalanan şüphelilerden Taşan tutuklanmış, Sevinç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Antalya Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, "suçu müşterek iştirak halinde" işledikleri gerekçesiyle 2 sanığın da "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmişti.