Antalya\'da Hanutçuluk ve Etiket Denetimi

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hanutçuluk ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

Muratpaşa Kaymakamlığı Hanutçulukla Mücadele ve Turizm Denetleme Komisyon üyelerince turist ve vatandaşların yoğun olduğu Tarihi Kaleiçi, Cumhuriyet Meydanı, Işıklar Caddesi ve Kapalı Yol'da hanutçuluk ve etiket denetimi yapıldı.

Polis ve zabıta ekiplerinin de katıldığı denetimlerde, hanutçuluk yaptığı tespit edilen 1828 kişiye 1 milyon 788 bin 106 lira idari para cezası kesildi.

Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan yaptığı açıklamada, Antalya'da yoğun turizm sezonun başladığını ve gelen turistin rahat etmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, ekiplerin gece gündüz denetimlerini sürdürdüklerini söyledi.

Turistlerin başta hanutçuluk olmak üzere rahatsız edilmemesi için özel ekip oluşturduklarını belirten Burhan, "Özellikle Kapalı yol, Kaleiçi, Atatürk Caddesi, Karaalioğlu Parkı gibi turistin yoğun olduğu bu alanlarda denetimler yapıyoruz. Hanuta ve turistlerin rahatsız edilmesine kesinlikle müsaade etmiyoruz. Etiket denetimi önemli, turiste farklı farklı fiyatların uygulanması kesinlikle taviz veremeyeceğimiz bir husus. 2023 yılında rahatsız etme adı altında hanut, dilencilik, gürültü gibi konularda Kabahatler Kanunu çerçevesinde 5 bin 680 kişiye, 3 milyon 508 bin 560 lira idari para cezası uyguladık. Bu yılın ilk üç ayında ise, hanutçuluk yaptığı belirlenen bin 828 kişiye 1 milyon 788 bin 106 lira idari para cezası uygulandı" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Burhan, komisyon üyelerince yerli ve yabancı turistlerin huzurlu bir tatil geçirmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydetti.