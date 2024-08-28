Antalya'da hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Hakkında 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 34 bin 320 lira para cezası bulunan H.Ö'nün kentte olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.