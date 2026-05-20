Antalya'da Hayalet Ağ Temizliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Hayalet Ağ Temizliği

20.05.2026 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında hayalet ağlar denizden çıkarıldı, çevre korunuyor.

Antalya'da "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi" projesi kapsamında hayalet ağlar denizden çıkarıldı.

Antalya Valiliği öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün işbirliğiyle Çatlıcak Balıkçı Barınağında "Antalya'da Deniz Hep Temiz" sloganıyla düzenlenen programda, denizdeki hayalet ağların temizlenmesi için çalışma yürütüldü.

Sahil Güvenlik ve emniyet botlarının da destek verdiği çalışmada, açıklarda tespit edilen metrelerce uzunluğundaki ağ, ekiplerin çalışmasıyla denizden çıkarıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, gazetecilere, Antalya'nın yıl sonuna doğru dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan COP31'e ev sahipliği yapacağını söyledi.

Bu kapsamda Antalya Valiliği öncülüğünde "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi" projesiyle çalışma başlatıldığını belirten Erkal, "Denizlerimizin temiz tutulması, kirlenmesinin önlenmesi ve çevre farkındalığının artırılmasına yönelik çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Bugün de denizlerdeki hayalet ağların temizlenmesine yönelik bir operasyon gerçekleştirdik." dedi.

Hayalet ağların çeşitli nedenlerle denizlere terk edildiğini, kaybolduğunu veya uzun süre çözünmeden kaldığını vurgulayan Erkal, bu ağların deniz canlılarını avlayarak zarar verdiğini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığının "katil ağlar" olarak tabir edilen ağlarla ilgili 2017 yılından bu yana çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getiren Erkal, şöyle konuştu:

"Bizler de bu kapsamda belirli aralıklarla bu ağları denizlerden temizliyoruz. Denizde yaklaşık 10 metre derinlikte, 500 metrenin üzerinde bir ağ tespit edildi. Tüm ekiplerin koordinasyonuyla ağ denizden çıkarılarak bölge temizlendi. Bu çalışmalar COP31 sürecine kadar ve sonrasında da devam edecek. Ağların içerisinde biriken plastik atıklar ve diğer yabancı maddeler hem çevre kirliliğine neden oluyor hem de balıklar, yengeçler ve diğer deniz canlılarının yaşamını tehdit ediyor. Operasyon sırasında ağlara takılmış çok sayıda yengeç çıktı. Bunlardan biri canlı olarak kurtarılarak yeniden denize bırakıldı. Ancak birçok deniz canlısı bu ağlarda yaşamını kaybediyor. Bu durum hem deniz ekosistemine zarar veriyor hem de deniz canlılarının popülasyonunu azaltıyor."

Öte yandan, denizlerden çıkarılan hayalet ağlar Antalya Olgunlaşma Enstitüsü eğiticilerince tablo ve kıyafet olarak tasarlandı.

Programa, Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Hayalet Ağ Temizliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Sinan Burhan’dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın
Icardi’ye dev talip Her şeye sil baştan başlayabilir Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı

16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
15:21
Fenerbahçe’de Hakan Safi’nin adaylığı riske girdi
Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin adaylığı riske girdi
15:09
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
15:07
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 16:11:24. #.0.5#
SON DAKİKA: Antalya'da Hayalet Ağ Temizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.