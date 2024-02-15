Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Huzur Antalya Uygulaması

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Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Huzur Antalya Uygulaması" gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamaya 161 ekip ve 402 personel katıldı.

Uygulamada, 7 bin 771 kişi ile bin 365 araç sorgulandı, aranan 53 şüpheli yakalandı. Denetimlerde 3 işletmeye ve 20 araç sürücüsüne ceza uygulanırken 3 kayıp kişi bulundu.

Ayrıca uygulamada 3 çalıntı araç ile motosiklet, 4 tabanca ve bir miktar narkotik madde ele geçirildi.