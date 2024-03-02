Antalya'da ikinci piton vakası, bu defa apartmanın içerisinden çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da ikinci piton vakası, bu defa apartmanın içerisinden çıktı

Antalya'da ikinci piton vakası, bu defa apartmanın içerisinden çıktı Yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki pitona el konuldu Antalya'da bir apartman içerisinde boş dairede bulunan 1.5 metre uzunluğundaki pitona el konuldu.

02.03.2024 20:48  Güncelleme: 21:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da ikinci piton vakası, bu defa apartmanın içerisinden çıktı

Yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki pitona el konuldu

ANTALYA - Antalya'da bir apartman içerisinde boş dairede bulunan 1.5 metre uzunluğundaki pitona el konuldu. Daha öncede bir sitenin bahçesinin demir kapısında piton bulunarak el konulmuştu.

Olay, dün Kepez ilçesi Ayhanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanda yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda piton olduğu ihbarını alan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri adrese intikal etti. Adreste pitonla karşı karşıya gelen ekipler, pitona el koyarak cam akvaryuma koydular. Piton daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi. Pitonun boş bir evde bulunduğu ve sahibine ise ulaşılamadığı öğrenildi.

İkinci piton vakası

Öte yandan 24 Ekim günü Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi üzerindeki bir apartmanın giriş kapısında delikli demir kapıya kahverengi renkte ve yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılanın dolandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar yılanı cep telefonu kamerasıyla da kayda aldı.

Görüntü çeken bir vatandaş, "Sitenin demir kapısına sıkışmış şekilde bir yılan, boğa yılanı herhalde, ben Antalya'nın yerlisiyim böyle bir şey görmedim. 1,5 metre kadar var, boğa yılanı olarak tahmin ediyorum" diyerek, endişesini dile getirmişti.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye yılanı zarar vermeden titizlikle bulunduğu yerden yavaş yavaş çıkardı. Piton daha sonra aynı şekilde Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.

Kaynak: İHA

Antalya, Hayvanlar, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da ikinci piton vakası, bu defa apartmanın içerisinden çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız: Ülkemizin kritik süreçlerinde elimizi taşın altına koyuyoruz
    22:13 Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız: Ülkemizin kritik süreçlerinde elimizi taşın altına koyuyoruz

    Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Amasya'nın Suluova ilçesinde yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarına sahip çıktıklarını ve ülkemizin yaşadığı felaketlerde destek verdiklerini belirtti. Ayrıca Filistin'e destek platformu oluşturduklarını ve İslam ülkesi yöneticilerini daha duyarlı olmaya çağırdıklarını ifade etti.

  • Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: 'Kazanmamız gereken bir maçtı'
    22:12 Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: 'Kazanmamız gereken bir maçtı'

    Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe maçında girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, mağlubiyetin kırmızı bölge için mücadele edeceklerini kesinleştirdiğini söyledi.

  • Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Seçim Koordinasyon Merkezlerinin Açılışını Gerçekleştirdi
    22:09 Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Seçim Koordinasyon Merkezlerinin Açılışını Gerçekleştirdi

    Babadağ Belediye Başkanı ve İYİ Parti Babadağ Belediye Başkan Adayı Ali Atlı, Babadağ ilçe merkezinde ve Kelleci Mahallesi'nde yer alan iki ayrı seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Her iki açılışa da Babadağlılar yoğun ilgi gösterdi.

  • Sakaryaspor, Manisa FK'yı mağlup etti
    22:06 Sakaryaspor, Manisa FK'yı mağlup etti

    Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, takımının karakter gösterdiğini belirtirken, Sakaryaspor Teknik Direktörü Turgay Karslı ise haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

  • Adanaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı
    22:05 Adanaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

    Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketiyle başlandı ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maç için hazır olduğunu açıkladı.

  • Antalya'da tramvay hattına yıldırım düştü, seferlerde aksama yaşandı
    22:05 Antalya'da tramvay hattına yıldırım düştü, seferlerde aksama yaşandı

    Antalya'da akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Sağanak yağmur ile birlikte Aksu ilçesinde üst geçit tramvay hattına yıldırım düştü. Yıldırımla birlikte kablolarda yanma meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken tramvay seferleri durdu. Seferlerin arızanın onarılmasının ardından normale döneceği öğrenildi.

  • Depremzedeler, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a tepki gösterdi
    22:05 Depremzedeler, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a tepki gösterdi

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP'den yeniden aday gösterilmesinin yankıları sürüyor. Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşları ziyaret eden Savaş'a, depremzedeler tepki gösterdi. Savaş, tepkilere karşılık olarak 'Aha geldim işte...' şeklinde yanıt verdi.

  • Sakaryaspor, Manisa FK'yı 2-0 yenerek galibiyetle ayrıldı
    21:59 Sakaryaspor, Manisa FK'yı 2-0 yenerek galibiyetle ayrıldı

    Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yi 2-0 yenen Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, mücadele gücü yüksek maçtan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise Sakaryaspor karşısında yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini kaydetti.

  • Emekli Astsubaylar İzmir'de Hakları İçin Mücadele Ediyor
    21:58 Emekli Astsubaylar İzmir'de Hakları İçin Mücadele Ediyor

    Türkiye'nin dört bir yanından emekli astsubaylar, özlük hakları için İzmir Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi. Emekli astsubaylar, haklarını alıncaya kadar mücadele edeceklerini belirtti. Basın açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İzmir Milletvekili Murat Bakan ve diğer siyasi temsilciler de katıldı.


20:59 TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için beIN SPORTS ile 3 yıllık anlaşmaya vardı TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için beIN SPORTS ile 3 yıllık anlaşmaya vardı
20:38 Kanarya’ya ilk yarı yetti Fenerbahçe, Hatayspor’u deplasmanda yendi Kanarya'ya ilk yarı yetti! Fenerbahçe, Hatayspor'u deplasmanda yendi
19:44 İmamoğlu’ndan Murat Kurum’un Gazze açıklamalarına tepki: Farkında olmadan Erdoğan’ı eleştiriyor İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un Gazze açıklamalarına tepki: Farkında olmadan Erdoğan'ı eleştiriyor
18:59 Uçak rötar yaptı, yolcular isyan etti: Yemek gelmeden uçağı nasıl kaldırırsınız Uçak rötar yaptı, yolcular isyan etti: Yemek gelmeden uçağı nasıl kaldırırsınız?
16:27 Rusya, Alman subayların ses kaydını yayınladı Rusya, Alman subayların ses kaydını yayınladı
21:40 Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçı izlerken fotoğraf paylaştı Herkes duvardaki detaya takıldı Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçı izlerken fotoğraf paylaştı! Herkes duvardaki detaya takıldı
20:25 Sultangazi’de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi Sultangazi'de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi
20:21 Cami minaresi onarım yapıldığı sırada sokağa düştü Cami minaresi onarım yapıldığı sırada sokağa düştü
20:19 O eski halinden eser yok şimdi Szymanski’nin performansı taraftarları çileden çıkardı O eski halinden eser yok şimdi! Szymanski'nin performansı taraftarları çileden çıkardı
19:53 Yok artık Cengiz Attığı golü görenler ayakta alkışlıyor Yok artık Cengiz! Attığı golü görenler ayakta alkışlıyor
19:33 ABD, Gazze’ye havadan yardım indirdi ABD, Gazze'ye havadan yardım indirdi
18:46 Takımı bir ilki yaşadı Burak Yılmaz’a Rize’de soğuk duş Takımı bir ilki yaşadı! Burak Yılmaz'a Rize'de soğuk duş
18:46 Bolu’da freni boşalan minibüs devrildi: 14 yaralı Bolu'da freni boşalan minibüs devrildi: 14 yaralı
17:17 Emre Belözoğlu’nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray’dan 6 gol yediler Emre Belözoğlu'nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray'dan 6 gol yediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 22:10:14. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da ikinci piton vakası, bu defa apartmanın içerisinden çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement