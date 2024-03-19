Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

Antalya\'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Operasyonda 1 milyon 515 bin boş makaron, 8 bin 140 puro, sahte bandroller, elektronik sigaralar, güneş gözlükleri, kaçak tütün, 5 kaçak cep telefonu, 2 sigara sarma makinesi ve 8 bin 245 litre sahte alkol ele geçirildi. 14 şüpheli gözaltına alındı.

19.03.2024 14:37  Güncelleme: 14:40
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Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Muratpaşa, Kepez, Manavgat, Serik ve Alanya ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 1 milyon 515 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 8 bin 140 puro, sahte bandroller, elektronik sigaralar, güneş gözlükleri, kaçak tütün, 5 kaçak cep telefonu, 2 sigara sarma makinesi ve 8 bin 245 litre sahte alkol ele geçirildi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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