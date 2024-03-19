Antalya\'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

AK Parti Polatlı İlçe Başkanı: Polatlı'ya su gelme ihtimali yok

AK Parti Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen içme suyu temini projesi hakkında açıklama yaptı. Teke, Gerede suyunun Polatlı'ya getirilmesi sürecinde yaşanan eksikliklere dikkat çekerek, suyun henüz gelmediğini ve bugün açılış töreni yapılmasına rağmen suyun gelme ihtimalinin olmadığını belirtti. Teke, güzergahtaki isale hattı çalışmalarında eksiklikler olduğunu ve suyun tersten doldurulduğunu ifade etti.