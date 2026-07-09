Antalya, Kadın Dostu Kent Vizyonunu Güçlendiriyor - Son Dakika
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Antalya, Kadın Dostu Kent Vizyonunu Güçlendiriyor

09.07.2026 11:50  Güncelleme: 12:14
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kadın Dostu Kentler III Programı kapsamında sivil toplum temsilcilerine yönelik tematik alan eğitimi düzenledi. Eğitimde katılım, sağlık, şiddetle mücadele ve kentsel dayanıklılık gibi başlıklar ele alındı.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Eşitlik Masası temsilcileri ile Kadın Dostu Kentler Sivil Toplum Grubu temsilcilerine yönelik tematik alan eğitimi düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde yürütülen Kadın Dostu Kentler III Programı kapsamında tematik alan eğitimi gerçekleştirdi.

EĞİTİM PROGRAMININ AMAÇLARI

Eğitimlerle belediyenin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlık sürecine katkı sağlanması amaçlandı. Üç gün süren eğitimlerde; katılım ve temsiliyet, kentsel hizmetler, eğitim, istihdam, sağlık, sosyal hizmetler, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerle mücadele ile kentsel dayanıklılık başlıkları ele alındı. Belediye personeli ile sivil toplum kuruluşlarının ortak katılımıyla yürütülen çalışmalar, Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın katılımcı bir anlayışla hazırlanmasına önemli katkı sundu.

HEDEF DAHA KAPSAYICI VE EŞİTLİKÇİ HİZMETLER

Yetkililer, Büyükşehir Belediyesi'nin, Kadın Dostu Kentler III Programı kapsamında kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlık çalışmalarını ilerleyen süreçte de sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya, Kadın Dostu Kent Vizyonunu Güçlendiriyor - Son Dakika

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