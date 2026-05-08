Antalya'nın Serik ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kemal G. idaresindeki 07 CGY 77 plakalı kamyonet, Yukarıkocayatak Mahallesi'nde İsmail P. yönetimindeki çakıl yüklü 07 JK 775 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücülerden İsmail P'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Kamyonet Çarpışması: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?