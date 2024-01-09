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Antalya'da Kanlıca Mantarı Kilosu 150 Liradan Satılıyor - Son Dakika
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Antalya'da Kanlıca Mantarı Kilosu 150 Liradan Satılıyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çam ormanlarında yetişen kanlıca mantarı, bölge halkının önemli gelir kaynaklarından birini oluşturuyor. Vatandaşlar sabah erken saatlerde ormana giderek topladıkları mantarları şehir merkezindeki pazarda satıyor. Mantar satışı yapan Yusuf Şen, bu yıl mantar bolluğu yaşandığını ve kilosunun 150 liradan satıldığını belirtti.

Antalya\'da Kanlıca Mantarı Kilosu 150 Liradan Satılıyor
09.01.2024 - 12:01,
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde vatandaşların ormanlık alanda topladığı kanlıca mantarı kilosu 150 liradan satılıyor.

İlçede özellikle çam ormanlarının yoğun olduğu bölgelerde yetişen kanlıca mantarı, bölge halkının önemli gelir kaynaklarından birini oluşturuyor.

Halk arasında "çıntar" olarak da bilinen mantarlar için sabah erken saatlerinde ormana giden vatandaşlar, topladıkları mantarları, şehir merkezinde oluşturulan pazarda satıyor.

Mantar satışı yapan Yusuf Şen, bu yıl mantar bolluğu yaşandığını söyledi.

Mantarların lezzetli olduğunu ve kavurma ya da sulu yemek şeklinde tüketildiğini anlatan Şen, kilosunun 150 liradan satıldığını belirtti.

Kaynak: AA
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Antalya, Kumluca, Tarım, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Kanlıca Mantarı Kilosu 150 Liradan Satılıyor - Son Dakika
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