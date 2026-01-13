Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki'de Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 4 Vatandaşı Kurtardı - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki'de Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 4 Vatandaşı Kurtardı

13.01.2026 11:45  Güncelleme: 12:48
Antalya Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı ve heyelan nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Ekipler, Akseki, Alanya ve Elmalı'da ulaşımı sağlamak için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentte kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yoğun çalışma yürütüyor. Büyükşehir ekipleri, Akseki ilçesi Sülek Yayla Yolu'nda mahsur kalan 4 vatandaşı kurtarırken, ekipler, kar ve heyelan nedeniyle greyder ve iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri kırsal yollarda heyelanla ve karla mücadele ediyor.

Kar yağışının etkili olduğu Akseki ilçesinde ise yayla yolunda kar ve buzlanmadan dolayı mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. İhbar üzerine yola çıkan Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Akseki ekipleri, Alacabel mevkii Sülek Yayla Yolu'nda kar ve buzlanmadan dolayı mahsur kalan dört vatandaşa ulaştı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol açma çalışması yaparak aracı bulunduğu yerden kurtardı.

Alanya'da kar ve heyelanla mücadele

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri ise hafta sonu başlayan ve yüksek kesimlerde etkisini hala sürdüren zorlu hava koşullarında ulaşımın aksamaması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Taşatan bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşanırken, Büyükşehir ekipleri gece gündüz çalışarak yolu açık tutmak için çabalıyor. Alanya Beldibi, Gündoğmuş, Köprülü ve Çaltı grup yollarında heyelan nedeniyle yollara düşen kaya ve toprak ekipler tarafından yapılan çalışma ile kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı.

Elmalı'da karla mücadele çalışması

Elmalı'nın kırsal mahallelerinde de kar yağışı etkili oluyor. Yer yer 30 santimetreyi bulan kar yağışı nedeniyle vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için Büyükşehir ekipleri aralıksız çalışıyor. Elmalı ilçe merkezine uzak ve kırsal bölgede yer alan Macun ve Hacıyusuflar Mahalleleri'nde etkili olan kar yağışı sonrası yapılan çalışmalarla yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.