Antalya\'da Kasım Sıcakları

Güncel

Antalya'da Deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını yakaladı

Antalya'da Kasım ayında yazdan kalma günler

ANTALYA - Türkiye'nin birçok noktasında hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, Antalya'da yazdan kalma günler devam ediyor. Hava sıcaklığının 25 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece oldu. Konyaaltı sahilinde balık tutan bir vatandaş Kasım ayı olmasına rağmen havaların sıcak seyretmesinin normal olmadığını belirterek, "Havada şaşırdı, balıklarda" diyerek özetledi.

Türkiye yeni haftaya yağışlı hava uyarısı ve hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş ile başlarken Antalya'da yazdan kalma günler devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı ile Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun güneydoğusu hafta boyunca aralıklı yağışlı geçeceği belirtildi. İstanbul'da hava sıcaklığı 14 derece ve Ankara'da ise 12 derece dolaylarında ölçülürken, Antalya'da sıcaklık 25 derece olarak ölçüldü.

Hava ile deniz suyu sıcaklığı eşit

Deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece olarak ölçüldüğü kentte vatandaşlar ve yabancı turistler güneşli havanın tadını çıkardı. Kimi vatandaşlar Konyaaltı Sahili manzarası eşliğinde kahvaltılarını yaparken, bazı vatandaşlar balık tutmayı, kimileri ise denize girmeyi tercih etti. Kasım ayı olmasına rağmen sıcak havayı gören yabancı turistler ise boy bol fotoğraf çekindi.

"Havada şaşırdı, balıklarda"

Konyaaltı sahilinde vaktini balık tutarak değerlendiren vatandaşlardan Bülent Didik, deniz suyu sıcaklığının düşmemesi nedeniyle balık tutamadığını belirterek, "Havalar sıcak, balık tutmaya geldik. Herkes daha denizde, deniz suyu da sıcak soğumadı. Maalesef balıkta yok, bekliyoruz. Bu sene sıcaklık normalin üzerinde seyrediyor. Havalarda şaşırdı, balıklarda şaşırdı" dedi. Bir başka vatandaş Kerim Göncü ise, yağışların henüz başlamaması nedeniyle çiftçilerin olumsuz etkilendiğini söyleyerek, "Çiftçiyiz biz, narlarımız kalmıştı. Onları pazara bıraktık. Bende moral olsun diye kıyıya geldim. Hayat devam ediyor, yağmur henüz yağmadı. Aynı sıcaklar devam ediyor. En kötüsü de o çiftçiler için" ifadelerini kullandı.