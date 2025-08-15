Antalya'da Kaybolan Adam Ölü Bulundu

ANTALYA'da yakınlarının 3 gündür haber alamadığı Eşref İnci (61), iş yerinin üst katında ölü bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 161 sokak üzerinde yer alan 5 katlı apartmanın giriş katındaki iş yerinde meydana geldi. İş yerinin üst katında yaşayan Eşref İnci'den 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ve itfaiye ekibi kapıyı açamayınca çareyi iş yerinin camını kırmakta buldu. Ekipler, camı kırdıktan sonra girdikleri iş yerinin üst katına çıktıklarında, yüzüstü yatar pozisyonda Eşref İnci'yi gördü. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede İnci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme ekibi çağrıldı. Yoğun kokudan dolayı maske takmak zorunda kalan ekiplerin çalışmasının ardından İnci'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Ekiplerin olayla ilgili inceleme ve çalışması devam ediyor.

Haber: Adem AKALAN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,