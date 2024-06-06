Antalya'da kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Antalya'da kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı

Serik ilçesinde yakınlarını ziyarete gelen doktor Deniz Toman'ın kaybolması üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Toman'ın evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadığı belirtilirken, güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği bildirildi.

06.06.2024 17:48
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ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2 gün önce yakınlarını ziyarete geldikten sonra kaybolan doktor Deniz Toman'ın (32) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

İstanbul'da bir süre önce aile hekimliğinden istifa edip, Antalya'ya yerleşen doktor Deniz Toman, Serik ilçesi Aşağıoba Mahallesi Kargıcak mevkisindeki yakınlarını ziyarete geldi. Deniz Toman, 4 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının başvurusu üzerine jandarma ekipleri Toman'ın bulunması için çalışma başlattı. Bölgedeki mobese ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan jandarma ekiplerinin arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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