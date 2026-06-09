Antalya'da Kaybolan Garson İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Antalya'da Kaybolan Garson İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

09.06.2026 14:48
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Serik'te denize girdikten sonra kaybolan Kırgız garson Dzhumabekov için arama çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde, denize girdikten sonra kaybolan kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Kadriye Mahallesi'nde bulunan bir otelde garson olarak çalışan Kırgızistan uyruklu Erlan Dzhumabekov (24), arkadaşlarıyla gittiği plajda denize girdi.

Bir süre sonra dalgaların etkisiyle kıyıdan uzaklaşan Dzhumabekov gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK), polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cumartesi gününden bu yana haber alınamayan Dzhumabekov'un bulunması için ekiplerin deniz yüzeyinde ve su altında yürüttüğü arama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalarda şu ana kadar Dzhumabekov'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Kaynak: AA

Kurtarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Kaybolan Garson İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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