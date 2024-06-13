Antalya'da Kayıp İşitme Engelli Genç Kızın Kemikleri Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Kayıp İşitme Engelli Genç Kızın Kemikleri Bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde 9 aydır kayıp olan işitme engelli Nihal Babayiğit'in kemikleri, yapılan aramalarda yol kenarında ağaçlıkların altında toprağa gömülü halde bulundu. Olayla ilgili olarak tutuklanan dini nikahlı eşi M.B'nin gösterdiği bölgede yapılan aramada kemikler bulundu. Kemikler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

13.06.2024 17:29
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Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık 9 aydır kayıp olan işitme engelli 24 yaşındaki Nihal Babayiğit için yapılan aramalarda, yol kenarında ağaçlıkların altında toprağa gömülmüş insan kemikleri bulundu.

Ailesinin 9 Ekim 2023'te kayıp ihbarında bulunduğu Nihal Babayiğit'in bulunması amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık 1,5 ay önce tutuklanan dini nikahlı eşi M.B, Batman Cezaevi'nden Serik'e getirildi.

M.B'nin Eminceler mevkisinde gösterdiği bölgede yapılan aramada, yol kenarındaki ağaçlıkların arasında toprağa gömülü Nihal Babayiğit'e ait olduğu değerlendirilen insan kemikleri bulundu.

Toplanan kemikler, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay yerine gelen Nihal Babayiğit'in anneannesi Akgül Yılmaz, sinir krizi geçirdi.

Torununu her yerde aradıklarını, bir gün döneceği umuduyla yaşadıklarını anlatan Yılmaz, "Devamlı bu yoldan geçtik. Torunum bir kış burada yatmış." dedi.

Genç kadının dayısı Ali Yılmaz da üzgün olduklarını belirterek, "Söyleyecek bir şey yok. Bu insanlık dışı bir şey." ifadesini kullandı.

Serik'te 9 Ekim 2023'te kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit hakkında ailesi kayıp ihbarında bulunmuş, genç kadının bulunması için arama çalışmaları başlatılmıştı.

Ayrıca olayla ilgili mayıs ayı başında genç kadının kısa bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı M.B. ile şüphelinin dini nikahlı eşi B.G. gözaltına alınmış, M.B çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, B.G. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Kayıp İşitme Engelli Genç Kızın Kemikleri Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Kayıp İşitme Engelli Genç Kızın Kemikleri Bulundu - Son Dakika
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