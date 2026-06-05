Antalya'da Kaza: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Kaza: 1 Ağır Yaralı

05.06.2026 19:49
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Gazipaşa'da meyve yüklü kamyon ile kamyonetin çarpışmasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meyve yüklü kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gazipaşa'dan Alanya istikametine seyreden H.K'nin kullandığı 31 DA 066 plakalı meyve yüklü kamyon, Beyobası Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda U.Y'nin kullandığı 07 CIS 310 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet şoförü U.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Gazipaşa, Antalya, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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