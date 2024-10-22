Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, aracın refüjdeki ağaca çarpması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Arzu A'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Kaza: Araç Ağaça Çarptı, 1 Yaralı - Son Dakika
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