Antalya\'da Kaza: Sürücü Yaralandı

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ANTALYA'da direksiyon hakimiyetini kaybedip otomobiliyle refüje çıkan sürücü S.Ç. yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Altınova Düden Mahallesi Altınova Bulvarı üzerinde meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki 07 ACT 27 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı sürücü S.Ç.'yi otomobilden çıkartarak, müdahalede bulundu. Yaralı sürücü, Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla refüjden çekildi.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,