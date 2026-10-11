Antalya\'da Kızılarık Barınma Platformu 332 hane için 3. yılında trampa bekliyor

(ANTALYA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi sakinlerinin, tahliye talepleri ve mülkiyet sorunlarına karşı kurdukları "Kızılarık Barınma Platformu" üçüncü yaşını kutladı.

Kızılarık Mahallesi halkının, konutlarına gelen yıkım tebligatları üzerine harekete geçerek 7 Ekim 2023'te düzenlediği toplantıyla oluşturma kararı aldığı "Kızılarık Barınma Platformu" üçüncü yılını geride bıraktı.

Platformun kuruluşunun üçüncü yılı dolayısıyla Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Antalya Şubesi konferans salonunda program düzenlendi.

Programın açılışında konuşan Kızılarık Mahalle Temsil Heyeti Üyesi ve Halkevleri yöneticisi Kutay Meriç, üç yıllık mücadeleyi özetledi.

Mahalle halkının söz ve karar sahibi olduğu demokratik bir mücadele örgütlediklerini, Türkiye'de belki de ilk defa çok sayıda kamu kurumu ve mahalle temsilcilerinin olduğu bir çözüm masası kurduklarını anlatan Meriç, Kızılarık halkının hak mücadelelerine güzel bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Meriç, mücadelenin artık son bir yıldır müzakere masasında sürdüğünü ve çözüme çok yaklaştıklarını bildirdi.

Programda daha sonra yönetmenliğini Hasan Kurt'un yaptığı "Bir Sakal Hikayesi-Dikmen Vadisi Barınma Hakkı" mücadelesi belgeseli izlendi.

Belgeselin farklı kentlerde, farklı zamanlarda aynı hak ihlallerine maruz kalan yurttaşların ortak duyguları dile getirmesi salonda duygusal anlar yaşattı.

Prograda konuşan Kızılarık Barınma Platformu Heyet Sözcüsü Avukat Engin Akbaba, son gelişmeler hakkında bilgi verdi. 3-4 aydır yaşanan tıkanıklığı anlatan Akbaba, kamu kurumlarındaki tıkanıkları da zahmetli görüşmelerle aştıklarını ifade etti.

Akbaba, şu an çözüm için bir engelin kalmadığını bu yıl içinde hazine ve vakıflar arasında trampanın gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Kızılarık Mahallesi'nde Ekim 2023'te Sadrazam Kuyucu Muratpaşa Bin Abdüsselam Vakfı'na tescil edilen araziler üzerindeki 332 haneye ecrimisil bedelleri gönderilmesi üzerine mahalle sakinleri "Kızılarık Barınma Platformu"nu kurmuştu.