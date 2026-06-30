Antalya\'da Koruyucu Aile Günü Etkinliği

Antalya'da 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Koruyucu aileler ve çocukları, Antalya Valiliği koordinasyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce The Land of Legends Tema Park'ta düzenlenen etkinlikte buluştu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, iyi olmanın anlamının, koruyucu ailelerle tanımlanabildiğini söyledi.

Koruyucu ailelerin hiçbir karşılık beklemeden çocuklara ihtiyaç duyduğu sıcak yuvayı, anne baba şefkatini ve sevgisini verdiğini belirten Şahin, "Bu bizim milletimizin o merhamet damarının en güzel tezahürüdür. Sizinle milletçe ne kadar gurur duysak azdır. Bence seçilmiş insanlarsınız. İyiliğin vücut bulmuş halisiniz." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen de bugün itibarıyla Türkiye genelinde 11 bin 22 çocuğun 9 bin 277 koruyucu ailenin yanında hayatını sürdürdüğünü ifade etti.

Antalya'da ise 330 koruyucu ailenin yanında 364 çocuğun yaşadığını anlatan Sökmen, geçici koruyucu aile sisteminin de yaygınlaştırılması gerektiğini, bu konuda farkındalık çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi.

Program kapsamında çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yunus ve su dansı gösterileri ailelerden ilgi gördü.