Antalya'da Kurban Bayramı öncesi işletmelere denetim - Son Dakika
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Antalya'da Kurban Bayramı öncesi işletmelere denetim

Antalya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi restoran, kafe, lokanta ve pastanelerde tarife ile fiyat listelerinin görünür şekilde menülere konulması uygulamasına ilişkin denetim yaptı. Denetimlerde fiyat etiketlerine, TL ibaresi var mı, kapı girişlerinde menü var mı, fiyat listesi asılı mı, servis ücreti adı altında bir ücret alınıyor mu ve bu menüde belirtiliyor mu gibi kriterlere bakıldı. Yıl başından bu yana kentte 5 bin 700 işletme denetlendi ve kurallara uymayan işletmelere 6 milyon liralık cezai işlem uygulandı.

14.06.2024 12:33
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Antalya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi restoran, kafe, lokanta ve pastanelerde tarife ile fiyat listelerinin görünür şekilde menülere konulması uygulamasına ilişkin denetim yaptı.

Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı'ndaki bir restorana giren ekipler, işletmenin giriş kapısı önünde ve masalarda menülerin olup olmadığını, menüleri ve fiyat listelerini inceledi.

Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için denetimleri aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Günlük 100 ila 120 işletmenin denetlendiğini dile getiren Özşahan, "Denetimlerde fiyat etiketlerine, TL ibaresi var mı, kapı girişlerinde menü var mı, fiyat listesi asılı mı, servis ücreti adı altında bir ücret alınıyor mu ve bu menüde belirtiliyor mu, bunlara bakıyoruz." dedi.

Yıl başından bu yana kentte kafe, restoran ve pastane bazında 5 bin 700 işletme denetlediklerini söyleyen Özşahan, kurallara uymayan işletmelere de bugüne kadar toplam 6 milyon liralık bir cezai işlem uygulandığını kaydetti.

Özşahan, denetimlerin süreceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya'da Kurban Bayramı öncesi işletmelere denetim - Son Dakika
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