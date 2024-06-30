Antalya'da Lara turizm bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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(ANTALYA) - Yurdun batısı iki gündür şiddetli rüzgarın da tetiklediği orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bugün 15.00 sıralarında Antalya'nın turizm bölgesi Lara'da yangın çıktı. Havadan ve karadan yapılan 4,5 saatlik müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördü.

Muratpaşa ilçesinde yer alan Lara turizm bölgesinde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını yaklaşık 4.5 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Orman yangınları için risk taşıyan sıcak yaz günlerinde teyakkuz halinde olan Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yangın ihbarını alır almaz ekiplerini hızla bölgeye sevk etti. 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 helikopter, 1 dozer ve çok sayıda işçi ilk aşamada çalışmalara katıldı.

8 araç ve 25 personelle yangın alanında bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve diğer kurumlarla iş birliğiyle alevlere müdahale etti. ASAT Genel Müdürlüğü arozözleri de çalışmalara destek verdi. Ekipler, alevlerin bölgedeki evlere ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti. Karadan ve havadan 4.5 saat süren yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da katıldı. Bölgedeki esnaf ve tatilciler de alevlere su bidonları, yangın tüpleriyle müdahalede bulunurken, mahsur kalan yavru köpekleri de güvenli alana taşıdı. Akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangında 30 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilk andan itibaren havadan ve karadan yangına canla başla müdahale eden ve yoğun çaba harcayan tüm ekiplere teşekkür etti.