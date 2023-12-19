Antalya\'da lise öğrencileri Cumhuriyet\'in 100. yılı için fidan dikti

Antalya'nın Serik ilçesinde lise öğrencileri Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirdi.

Canan Yavuz Gürkan Anadolu Meslek Lisesi ve Finike Doğa Koruma ve Milli Park Şefliği işbirliğiyle yürütülen "Doğa Bize Emanet Geleceğe Mirastır" projesi kapsamında, fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, lise öğrencileri tarafından Finike Asarönü 100. Yıl Cumhuriyet Hatıra Ormanı'na 30 akasya fidanı dikimi yapıldı.

Finike İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, fidan dikiminin sürdürülebilirlik amacıyla yapıldığını söyledi.

Gökdemir, etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür etti.???????