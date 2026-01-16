Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Vatandaşlara Kandil Simidi ve Lokma İkramı

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla kent genelindeki 19 ilçede vatandaşlara lokma ve kandil simidi ikram etti. Muratpaşa ve Kepez'de kurulan mobil stantlarda sıcak lokma dağıtımı yapılırken, diğer ilçelerde de kandil simidi vatandaşlara ulaştırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Miraç Kandili dolayısıyla kent genelinde ikram programı düzenledi. 19 ilçede belirlenen cami önlerine kurulan mobil stantlarda vatandaşlara sıcak lokma ve kandil simidi ikram edildi. Muratpaşa Camii ile Kepez Uyaroğlu Camii önünde vatandaşlara sıcak lokma ikramı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 ilçede ise özel olarak hazırlanan kandil simidi ve sıcak lokma ikramı yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ikramlarda, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.