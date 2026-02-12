Antalya'da motosiklet kazası: 2 genç yaralandı

ANTALYA'da okul çıkışı eve gitmek için bindikleri motosiklet ile dönüş yapmak isteyen kamyona çarpan lise öğrencileri Atilla B. ve Yiğithan O., yaralandı. Yiğithan O.'nun yüzünden kopan parça, sağlık ekibi tarafından muhafaza altına alınarak hastaneye götürüldü.-

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Boğaçay Caddesi üzerinde meydana geldi. Lisede okuyan Atilla B. ve Yiğithan O., okul çıkışında 07 BUV 782 plakalı motosikletle evlerine gitmek için yola çıktı. İki gencin bulunduğu motosiklet, dönüş yapmak isteyen sürücüsünün adı öğrenilemeyen 07 BZV 020 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 genç savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralı gençleri ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Kazada Yiğithan O.'nun yüzünden kopan parça sağlık ekibi tarafından 'Organ Taşıma Kutusu'na konularak sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,