Antalya'da Motosiklet Üzerinde Şaka Yaparken Korku Yarattılar - Son Dakika
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Antalya'da Motosiklet Üzerinde Şaka Yaparken Korku Yarattılar

Antalya\'da Motosiklet Üzerinde Şaka Yaparken Korku Yarattılar

Antalya'nın Serik ilçesinde, maske takan ve oyuncak tabancalarla silah sesi çıkaran dört genç, çevredekilere korkulu anlar yaşattı. Olay sonrası şüpheliler adliyeye sevk edildi.

27.01.2025 11:20  Güncelleme: 11:22
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ANTALYA'nın Serik ilçesinde maske takıp motosiklet üzerinde silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla çevredekilere korku dolu anlar yaşatan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ilk ifadesinde eğlence amaçlı olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri belirtildi.

Serik ilçesi Merkez Mahallesi Salı Pazarı civarında dün akşam saatlerinde motosiklet üzerinde, yüzlerinde maske bulunan iki gençten arkada oturan, seyir halindeyken iki elindeki iki tabancayla, yol güzergahındaki sürücü ve vatandaşlara doğrultup korku dolu anlar yaşattı. Diğer motosiklet üzerindeki arkadaşları cep telefonuyla o anları kaydetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gençlerden maskeli olan S.K. (18) ile G.A. (18) ifadelerinde tabancaların oyuncak olduğunu ve silah sesi çıkardığını ve olayı eğlence amaçlı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Maskeli 2 şüpheli ile o anları videoya çeken Y.Y. (19) ve M.Ç. (17) hakkında 'Halk arasında korku ve panik yaratarak tehdit etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Polis merkezinde ifadeleri alınan 4 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Motosiklet Üzerinde Şaka Yaparken Korku Yarattılar - Son Dakika

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