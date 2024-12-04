Antalya'da Narkotik Operasyonu: 58 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da Narkotik Operasyonu: 58 Şüpheli Yakalandı

Antalya\'da Narkotik Operasyonu: 58 Şüpheli Yakalandı

Antalya'daki narkotik operasyonda 58 şüpheli yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

04.12.2024 18:47
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Antalya'da düzenlenen narkotik operasyonunda 58 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplarla mücadele kapsamında "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il merkezi ve 5 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi.

43 ekibin, 138 personelin katıldığı, 4 dedektör köpeğin yer aldığı operasyon kapsamında, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 4 kilo 400 gram esrar, 1290 sentetik ecza maddesi, 508 A4 maddesi, 231 gram eroin, 223 metamfetamin, 135 gram sentetik kannabinoid, 41 gram kokain, 19 kök kenevir, 3 ecstasy, 6 hassas terazi, 8 silah, 187 fişek ve bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 58 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Narkotik Operasyonu: 58 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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