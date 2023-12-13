 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da öğrenciyi merdivenden iten okul müdürüne ceza - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da öğrenciyi merdivenden iten okul müdürüne ceza

Antalya'da bir öğrenciyi merdivenden iterek yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan özel okul müdürüne 9 bin lira ceza verildi. Mahkeme, sanığı 'kasten yaralama' suçundan 180 gün adli para cezasına çarptırdı. Cezası, suçu kamu gücünün sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak işlediği gerekçesiyle yarı oranında artırılarak 270 gün adli para cezasına yükseltildi. Mağduru cebir kullanarak yaraladığı anlaşıldığından sanığın cezası 3'te 1 oranında artırılarak 360 gün adli para cezasına çıkartıldı. Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle ceza 300 gün adli para cezasına indirildi. Verilen ceza 9 bin lira adli para cezasına çevrilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Antalya\'da öğrenciyi merdivenden iten okul müdürüne ceza
13.12.2023 - 16:25,
Abone Ol

Antalya'da bir öğrenciyi merdivenden iterek yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan özel okul müdürüne 9 bin lira ceza verildi.

Antalya 19. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, öğrenci A.N.B'nin (12) ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme, sanık T.Ç'yi "kasten yaralama" suçundan 180 gün adli para cezasına çarptırdı.

Sanığın cezası, suçu kamu gücünün sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak işlediği gerekçesiyle yarı oranında artırılarak 270 gün adli para cezasına yükseltildi.

Mağduru cebir kullanarak yaraladığı anlaşıldığından sanığın cezası 3'te 1 oranında artırılarak 360 gün adli para cezasına çıkartıldı.

Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle ceza 300 gün adli para cezasına indirildi.

Verilen ceza 9 bin lira adli para cezasına çevrilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Muratpaşa ilçesindeki özel bir okulda mart ayında meydana gelen olayda, iddiaya göre okul müdürü T.Ç. tarafından merdivenden itilen öğrenci A.N.B. yaralanmış, ailenin şikayeti üzerine okul müdürüne dava açılmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Antalya, Ceza, Yaralanma, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da öğrenciyi merdivenden iten okul müdürüne ceza - Son Dakika


16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10
Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55
Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor? Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:38
Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35
Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22
Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı
15:20
Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor

Son Dakika
15:05 ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN GENÇLERİ SPORLA BULUŞTURAN KÖY
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10 Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55 Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:38 Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35 Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22 Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı
15:20 Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor
15:04 Vatandaşın otopark isyanına Vali Gül'den 2 kelimelik yanıt! Hem İBB'ye hem emniyete ihbarda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 16:43:53. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da öğrenciyi merdivenden iten okul müdürüne ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement