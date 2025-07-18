Antalya'da Operasyonda 224 Tutuklama

Antalya'da haklarında arama kararı bulunan ve polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 1901 kişiden 224'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda başta "kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık" gibi çeşitli suçlardan aranan 1901 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişilerden 224'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Yapılan çalışmalarda, ruhsatsız 37 silah, 1227 fişek ve 2 kesici alet ele geçirildi.

Asayiş uygulamalarında, aranması bulunan 21 araç yakalanırken, konaklama ve araç kiralama işletmelerinde yapılan denetimlerde, 16 işletmeye idari işlem yapıldı.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçu kapsamında 4 ayrı olayda 15 kişi hakkında adli işlem yapılırken, "Kabahatler Kanunu" kapsamında 258 şahsa idari para cezası uygulandı.