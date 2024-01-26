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Antalya'da organize suç örgütüne operasyon: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Antalya'da organize suç örgütüne operasyon: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen 'Kafes-32' operasyonlarında yakalanan 12 şüpheli, Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği belirtildi. Operasyonlarda ruhsatsız tabanca, fişek, uyuşturucu ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

Antalya\'da organize suç örgütüne operasyon: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
26.01.2024 - 12:43,
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Antalya merkezli 5 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kafes-32" operasyonlarında yakalanan 12 şüpheli Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İsmail Süner'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik Antalya, Adana, Kahramanmaraş, İstanbul ve Nevşehir'de eş zamanlı gerçekleştirilen Kafes-32 operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüphelinin Alanya Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

"Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iş yeri kurşunlama ve konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından gözaltına alınan 12 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesi merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik 23 Ocak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli yakalanmış, şahısların ikamet ve iş yerlerinde ruhsatsız tabanca, 15 fişek, bir miktar uyuşturucu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
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