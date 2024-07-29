Antalya'da orman yangını kontrol altına alınamıyor - Son Dakika
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Antalya'da orman yangını kontrol altına alınamıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, gece boyunca süren müdahaleyle yangını kontrol altına almak için helikopterler, arazözler ve iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Ancak yangının ilerlemesi engellenemiyor. Yangına müdahale eden ekipler, gün ağarmasıyla birlikte iki yangın söndürme helikopterinin daha desteğiyle çalışmalara devam ediyor. Şu ana kadar 30 ev boşaltıldı ve yaklaşık 60 hektarlık alan zarar gördü.

29.07.2024 06:51
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Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan orman yangınını kontrol altına almak için yapılan çalışmalar sürüyor.

Yumaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangına müdahale gece boyunca devam etti.

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı gece görüşlü 2 helikopter, 70 arazöz, 11 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Dün kısmen kontrol altına alınan yangının, ekiplerin gece boyunca süren müdahalesiyle çok fazla ilerlemediği öğrenildi.

Gün ağarması ile iki yangın söndürme helikopterinin daha çalışmalara destek vermeye başladığı bildirildi.

Yangın

Yumaklar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, 8 uçak, 6 helikopter, 70 arazöz, 11 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale edilmişti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, gazetecilere, yıkılan elektrik direğinden çıktığı düşünülen yangının, kısmen kontrol altına alındığını belirtmişti.

Vali Şahin, yangın nedeniyle 30 evi boşalttıklarını ve yaklaşık 60 hektar alanın zarar gördüğünü kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da orman yangını kontrol altına alınamıyor - Son Dakika

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