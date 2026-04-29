Antalya'da orman yangınlarına karşı 125 hassas nokta belirlendi

Antalya Valiliği, orman yangınlarının yaklaşık yüzde 70'inin çıktığı 0-400 metre rakım aralığındaki alanlarda 125 hassas nokta belirledi. 'Acil Kod' uyarısı yapıldığında, ilgili belediyeler, jandarma, emniyet ve Sahil Güvenlik ekipleri gerekli önlemleri alacak. Vali Hulusi Şahin imzasıyla yayımlanan Antalya İli Orman Yangınlarını Önleme Planı'nda, görevli kurumlar ve üstlendikleri görevler belirlendi. Planda, yangınların yüzde 70'inin çıktığı 0-400 metre rakım aralığındaki ormanlara öncelik verildiği vurgulandı. Bu kapsamda, 125 hassas alan ve yol güzergahı belirlendi. Bu noktalarda jandarma, polis, zabıta ve Sahil Güvenlik ekipleri, yangına sebep olabilecek her türlü tehlikeyi önleyecek.