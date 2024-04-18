Antalya\'da otomobilin çarptığı işçi hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı belediye işçisi hayatını kaybetti.
Özgür K'nin kullandığı 34 ALN 88 plakalı otomobil, Demircikara Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Gürkan Gençer'e (24) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gençer'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Hafif yaralanan otomobildeki Esra K. ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Gençer'in cenazesi, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gürkan Gençer'in Antalya Büyükşehir Belediyesi ilaçlama biriminde işçi olarak çalıştığı öğrenildi.
Otomobil sürücüsü Özgür K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, caddede hızla gelen otomobilin yaya çarpması yer alıyor.
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