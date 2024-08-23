Antalya\'da park halindeki araçlara çarpan sürücü kaçtı

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ANTALYA'da Mehmet Y. (26), otomobiliyle park halindeki 3 otomobil ve 1 motosiklete çarptı. Kazanın ardından Mehmet Y., yaralı arkadaşını otomobilde bırakıp kaçtı.

Kaza, gece yarısı sıralarında Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'ndeki 75. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Y.'nin aşırı hız nedeniyle kontrolünü yitirdiği 07 AJY 665 plakalı otomobil, park halindeki 06 CJN 292, 07 BKN 706 ve 07 KAR 18 plakalı otomobillerle 07 AIA 212 plakalı motosiklete çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 07 AJY 665 plakalı otomobildeki yaralı Mustafa E.'ye, ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Mustafa E., ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü Mehmet Y., kazanın ardından kaçtı.

Park halindeki otomobillerin sahipleri, şikayetçi olmak üzere Sakarya Şehit Mustafa Kılıç Polis Merkezi'ne götürüldü. Ekipler, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.