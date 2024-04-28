Antalya\'da kamyonete tutunarak ilerlerken düşen patenli çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

Antalya'da kamyonete tutunarak ilerlerken düşmesi sonucu otomobilin altında kalıp hayatını kaybeden patenli çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi.
Kütükçü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak patenle ilerlemeye çalışırken dengesini kaybedip düşen ve arkadan gelen otomobilin altında kalarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Berat Bayram'ın morgdaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Antalya Adil Tıp Kurumu morgu önünde bekleyen yakınları Bayram'ın cenazesini teslim aldı.
Cenazenin Kepez ilçesindeki Fatih Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
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