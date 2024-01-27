Antalya\'da Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu

Antalya'da otobüsün arkasına tutunan patenli gençler, cadde boyunca tehlikeli yolculuğunu sürdürdü. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Antalya'da, akşam saatlerinde patenli 7 genç, belediye otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Uyarıları dinlemeyen çocuklar, tehlikeli yolculuğu devam ettirdi. Yeşilırmak Caddesi üzerinde duraktan yolcu alan belediye otobüsü hareket etmek üzereyken 15 - 16 yaşlarındaki 7 çocuk, aracın arkasındaki boşluğa tutundu. Patenlerle ayakta durmakta zorlanan çocuklar, otobüsle dakikalarca yol aldı. Yolculuk sırasında bir yandan da birbirlerini itekleyen gençler, vatandaş kamerasına yansıdı. Diğer yandan da otobüsün arkasına tutunan gençlerden birinin Almanca 'Polizei' yazılı kıyafeti dikkati çekti.